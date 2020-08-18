Почти в Т49 млн оценил «Казахфильм» предварительный ущерб от пожара, начато расследование

Новости 94 0

Алматы. 18 августа. КазТАГ – Почти в Т49 млн оценил «Казахфильм» предварительный ущерб от пожара, начато досудебное расследование, передает корреспондент агентства.

«Предварительная сумма ущерба от пожара на данный момент составляет Т48 981 130. Подсчеты продолжаются», — сообщили в «Казахфильме».

Как отметили в киностудии, данное ЧП находится на особом контроле акима Алматы, министра внутренних дел и министра культуры и спорта.

«Также администрация киностудии проводит внутреннее расследование. На данном его этапе установлено, что возгорание началось на открытой территории лесосклада. Спустя около 20 минут загорелась декорация «Внутренний двор Шайбан шаха», созданная для исторического фильма «Казахское ханство». Это деревянное строение находилось на расстоянии около 300 м от первого очага. На складе не хранились горючие материалы, к нему не было подведено электричество, что исключает версию самовозгорания», — говорится в сообщении.

Напомним, 14 августа сообщалось, на территории киностудии «Казахфильма» тушат пожар по высшему рангу. Позднее стало известно, что на территории «Казахфильма» тушат сразу два очага возгорания. Позднее в ДЧС Алматы сообщили, что оба пожара потушены: первый в 23.10, второй в 23.26.

Обращение к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву Обращение к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву
77824

15 августа президент АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова» Акан Сатаев заявил о том, что это был поджог.

Похожие материалы:

  1. На территории «Казахфильма» тушат два очага возгорания в Алматы
  2. Сатаев о пожаре в «Казахфильме»: Очевидно, что это был поджог
  3. Два пожара потушили на территории «Казахфильма»
  4. США проводят расследование в отношении импорта металлического кремния из Казахстана
  5. МВД РК начало служебное расследование после массовых похорон матери начальника полиции

Новости партнеров

Загрузка...