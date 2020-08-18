Почти в Т49 млн оценил «Казахфильм» предварительный ущерб от пожара, начато расследование

Алматы. 18 августа. КазТАГ – Почти в Т49 млн оценил «Казахфильм» предварительный ущерб от пожара, начато досудебное расследование, передает корреспондент агентства.

«Предварительная сумма ущерба от пожара на данный момент составляет Т48 981 130. Подсчеты продолжаются», — сообщили в «Казахфильме».

Как отметили в киностудии, данное ЧП находится на особом контроле акима Алматы, министра внутренних дел и министра культуры и спорта.

«Также администрация киностудии проводит внутреннее расследование. На данном его этапе установлено, что возгорание началось на открытой территории лесосклада. Спустя около 20 минут загорелась декорация «Внутренний двор Шайбан шаха», созданная для исторического фильма «Казахское ханство». Это деревянное строение находилось на расстоянии около 300 м от первого очага. На складе не хранились горючие материалы, к нему не было подведено электричество, что исключает версию самовозгорания», — говорится в сообщении.

Напомним, 14 августа сообщалось, на территории киностудии «Казахфильма» тушат пожар по высшему рангу. Позднее стало известно, что на территории «Казахфильма» тушат сразу два очага возгорания. Позднее в ДЧС Алматы сообщили, что оба пожара потушены: первый в 23.10, второй в 23.26.

15 августа президент АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова» Акан Сатаев заявил о том, что это был поджог.