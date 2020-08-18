Алматы. 18 августа. КазТАГ — Обучающимся в российских вузах казахстанцам предложили начать учебу дистанционно, передает корреспондент агентства.

«Казахстанские студенты вузов России 1 сентября могут начать учебу дистанционно. (…) По имеющейся информации, 1 сентября все вузы РФ начнут учебный год в очном формате. Однако в связи с тем, что въезд студентов из РК в РФ временно приостановлен до стабилизации эпидемиологической ситуации, российские учебные заведения готовы организовать учебный процесс в дистанционном формате. Студенты могут самостоятельно отслеживать официальные сайты своих вузов и быть в контакте с кураторами своих факультетов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства РК в РФ.

Напомним, 7 августа сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса до улучшения эпидемиологической ситуации временно приостановлен въезд в Россию граждан Казахстана, в том числе студентов.

12 августа в министерстве образования и науки (МОН) РК сообщили, что обучающимся за рубежом студентам Казахстана помогут перевестись в отечественные вузы.