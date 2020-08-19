ЕС намерен ужесточить санкции в отношении Беларуси

Алматы. 19 августа. КазТАГ – Европейский союз намерен ужесточить санкции в отношении Беларуси, сообщает Reuters.

«Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что лидеры Европейского союза намерены ужесточить санкции против Беларуси», — говорится в сообщении в среду.

При этом отмечается, что, по словам Бретона решение об ужесточении санкций будет принято сегодня.

«Совершенно очевидно, что результаты президентских выборов в Беларуси не соответствуют желанию народа, имело место недопустимое насилие, а верховенство закона не соблюдается. Санкции уже введены и, несомненно, будут ужесточены сегодня днем», — сказал Бретон.

Также он добавил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным будут приняты во внимание отношения России и Беларуси.

«Беларусь — это не Европа, она находится на границе Европы, между Европой и Россией, и ситуация несопоставима с Украиной или Грузией. Беларусь действительно прочно связана с Россией, и большинство населения поддерживает тесные связи с Россией», — отметил он.