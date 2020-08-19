ЕС намерен ужесточить санкции в отношении Беларуси

Новости 83 0

Алматы. 19 августа. КазТАГ – Европейский союз намерен ужесточить санкции в отношении Беларуси, сообщает Reuters.

«Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что лидеры Европейского союза намерены ужесточить санкции против Беларуси», — говорится в сообщении в среду.

При этом отмечается, что, по словам Бретона решение об ужесточении санкций будет принято сегодня.

«Совершенно очевидно, что результаты президентских выборов в Беларуси не соответствуют желанию народа, имело место недопустимое насилие, а верховенство закона не соблюдается. Санкции уже введены и, несомненно, будут ужесточены сегодня днем», — сказал Бретон.

Также он добавил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным будут приняты во внимание отношения России и Беларуси.

Адмресурс Лукашенко пока сильнее майдана Адмресурс Лукашенко пока сильнее майдана
1981

«Беларусь — это не Европа, она находится на границе Европы, между Европой и Россией, и ситуация несопоставима с Украиной или Грузией. Беларусь действительно прочно связана с Россией, и большинство населения поддерживает тесные связи с Россией», — отметил он.

Похожие материалы:

  1. Протесты в Беларуси продолжаются, Евросоюз призвал к диалогу и может ввести санкции
  2. Токаев поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Беларуси
  3. Лукашенко хочет связаться с Путиным из-за «угрозы не только Беларуси»
  4. Лукашенко: Россия при первом же запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси
  5. США могут наложить санкции на Казахстан из-за ситуации с торговлей людьми

Новости партнеров

Загрузка...