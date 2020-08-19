Тревожным симптомом назвал Токаев задержание акимов областей по делам о коррупции

Нур-Султан. 19 августа. КазТАГ – Тревожным симптомом назвал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев задержание акимов областей по делам о коррупции, сообщает пресс-служба Акорды.

«Среди них (задержанных по делам о коррупции – КазТАГ) два акима области, что само по себе очень тревожный симптом. Коррупция как ржавчина проедает всю вертикаль государственного аппарата. Только по итогам 7 месяцев 2020 года количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за коррупцию (лица, в отношении которых вынесены постановления о квалификации преступления), составило 912, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года – 820», — сказал Токаев в среду на совещании по вопросам борьбы с коррупцией.

Напомним, 30 марта по делу о коррупции был арестован бывший аким Кызылординской области Куанышбек Искаков, а еще раньше – 16 января 2020 года был задержан и помещен в ИВС Булат Бакауов, занимавший на тот момент пост акима Павлодарской области, 27 мая он был признан виновным в коррупции, однако остался на свободе.