Нур-Султан. 19 августа. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам борьбы с коррупцией, передает корреспондент агентства.

«Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам борьбы с коррупцией. В мероприятии приняли участие руководители центральных государственных органов и акимы областей. О своей работе перед главой государства отчитались руководители агентства по противодействию коррупции, министерств здравоохранения, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, финансов, сельского хозяйства, акимы Шымкента и Жамбылской области», — сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали в среду.

Он уточнил, что текст выступления главы государства на совещании будет опубликован на сайте akorda.kz.