Ежедневно замерять температуру будут у посещающих школы учащихся РК в новом учебном году

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Нур-Султан. 19 августа. КазТАГ – Ежедневно замерять температуру будут у посещающих школы учащихся Казахстана в новом учебном году, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

«Директора школ перед началом учебного года проводят педагогические советы. В ходе педсовета педагогам подробно разъясняют правила обучения и меры по обеспечению санитарной безопасности в дежурных классах. У школьников и педагогов будут ежедневно замерять температуру», — говорится в сообщении в среду.

Также на педсовете обсуждаются рекомендации для учителей по организации учебного занятия.

«Не остается без внимания организация обучения в очном формате в малокомплектных школах, которые расположены в отдаленных сельских населенных пунктах. Еще одной важной темой повестки дня является оценивание учебных достижений во 2-11(12) классах в условиях карантинных и ограничительных мер. В связи со сложившимися эпидемиологическими условиями 2020-2021 учебный год начнется в дистанционном формате. По желанию родителей в школах будут функционировать дежурные классы для учеников 1-4 классов. В одном классе будет обучаться не более 15 человек», — сказано в сообщении.

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