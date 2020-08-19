Потребности в помощи Беларуси от ОДКБ нет, белорусы сами должны решить проблемы – Кремль

Алматы. 19 августа. КазТАГ – Потребности в помощи Беларуси по линии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

«Что касается договора о коллективной безопасности, договора о союзном государстве, там, действительно, ряд обязательств сторон предусмотрен по взаимопомощи. Но сейчас нет такой потребности, и белорусское руководство само признало, что такой потребности сейчас нет», — сказал Песков в среду.

Также, по его словам, «абсолютно неприемлемы и невозможны» и гипотетические рассуждения о том, в какой ситуации Россия сочла бы возможным рассмотреть оказание помощи Беларуси.

«Исходим из того, что белорусы сами должны решать свои проблемы в рамках диалога, в рамках правового поля и без вмешательства извне», — добавил Песков.

Отметим, что 16 августа президент России Владимир Путин обещал помощь президенту Беларуси Александру Лукашенко по линии ОДКБ (куда помимо России и Беларуси входят Казахстан, Кыргызстан, Армения и Таджикистан). 18 августа Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности заявил, что боевые подразделения белорусской армии на западной границе страны приведены в полную боевую готовность.

Напомним, на президентских выборах в Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов и по данным государственных экзит-полов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одним из первых поздравил своего белорусского коллегу с переизбранием на пост главы государства, несмотря на то, что официально Лукашенко был признан Центральной избирательной комиссией Беларуси победителем лишь 14 августа.

Значительная часть населения РБ не согласна с результатами выборов. В Минске и других городах Беларуси проходят масс овые протесты, в стране блокируют интернет, на этом фонде создатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что мессенджер включил в стране инструменты антицензуры.

На фоне происходящего Евросоюз призвал Минск к диалогу с народом и рассматривает возможность введения санкций в отношении белорусских властей. Санкции может ввести в отношении Минска и Вашингтон.