Правила оказания медпомощи при введении режима ЧП хотят утвердить в Казахстане

Нур-Султан. 19 августа. КазТАГ – Правила оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (ЧС) и введении режима чрезвычайного положения (ЧП) хотят утвердить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Утвердить прилагаемые правила предоставления, виды и объем медицинской помощи при ЧС, введении режима ЧП», — говорится в проекте постановления правительства.

Из проекта самих правил следует, что медпомощь населению при ЧС, введении режима ЧП «предоставляется в зависимости от категории ЧС, а также характера и масштабов их медико-санитарных последствий».

«При объектовых ЧС оказание медицинской помощи пораженным (больным) осуществляется организациями здравоохранения в режиме повседневной деятельности. При возникновении местных, региональных и глобальных ЧС, а также введении режима ЧП вводятся в действие силы и средства службы медицины катастроф. Медицинская помощь при ЧС, введении режима ЧП предоставляется методом этапного лечения пораженных (больных) в соответствии с характером поражения, степенью тяжести в сочетании с медицинской эвакуацией по назначению», — сказано в проекте правил.

Отмечается, что на первом этапе, непосредственно в зоне ЧС и/или на ее границах, на территории, где введен режим ЧП, экстренная медицинская помощь оказывается силами службы экстренной медицинской и психологической помощи уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, аварийно-спасательных подразделений, формирований медицины катастроф и медицинской службы гражданской защиты, а также территориальных медицинских организаций, сохранивших свою работоспособность.

На втором этапе медицинская помощь оказывается в организациях здравоохранения, находящихся за пределами зоны ЧС, территории, где введен режим ЧП

«Для оказания медицинской помощи при ЧС, введении режима ЧП могут быть привлечены и использованы персонал и материально-технические средства организаций здравоохранения, юридических и физических лиц, занимающихся медицинской и фармацевтической деятельностью, а также транспортных организаций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящими правилами. Для проведения мероприятий экстренной медицинской помощи в организациях здравоохранения заблаговременно создаются и содержатся формирования медицины катастроф постоянной готовности. Порядок создания и правила работы формирований медицины катастроф определяются уполномоченным органом в сфере гражданской защиты по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения», — уточняется в документе.

Прием пораженных (больных) из зоны ЧС, территории, где введен режим ЧП, дальнейшее оказание медицинской помощи, лечение и медицинская реабилитация осуществляются организациями здравоохранения в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а координация и взаимодействие государственных органов и организаций здравоохранения в сфере медицины катастроф осуществляются уполномоченным органом в сфере гражданской защиты.

«Медицинская помощь пораженным (больным) при ЧС, введении режима ЧП в зависимости от места ее оказания, квалификации лиц, ее оказывающих, и обеспеченности медицинским имуществом предоставляется в виде доврачебной, квалифицированной и специализированной медицинской помощи. Объем медицинской помощи при ЧС, введении режима ЧП в зависимости от складывающейся медико-санитарной и кризисной обстановки в зоне ЧС, на территории, где введен режим ЧП, в рамках установленных видов медицинской помощи определяется по медицинским показаниям на основе профилактических, диагностических и лечебных мероприятий, обладающих наибольшей доказанной эффективностью», — указано в проекте правил.

Непосредственно в зоне ЧС и/или на ее границах, на территории, где введен режим ЧП, оказывается следующая медицинская помощь: 1) доврачебная – медицинскими работниками со средним медицинским образованием, парамедиками, спасателями, другими сотрудниками экстренных служб, а также иными лицами в порядке само- и взаимопомощи; 2) квалифицированная – силами подразделений скорой медицинской помощи, формирований медицины катастроф и медицинской службы гражданской защиты, полевыми подвижными медицинскими воинскими частями и подразделениями, а также организациями здравоохранения, сохранившими свою работоспособность; 3) специализированная – специализированными формированиями медицины катастроф, а также многопрофильными организациями здравоохранения.

Ожидается, что с подписанием постановления утратят силу постановление кабмина от 17 июня 2010 года №608 «Об утверждении правил предоставления, видов и объема медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях» и поправки к нему от 14 ноября 2013 года №1226, а также пункт 10 изменений и дополнений в решения правительства «О порядке организации и проведения спасательных и других неотложных работ в зонах возможных землетрясений».