Нур-Султан. 19 августа. КазТАГ — Родители могут самостоятельно решить, в чем отправлять ребенка в школу, сообщает пресс-служба министерства образования и науки (МОН) РК.

«Если родители или законные представители детей выразят желание и напишут заявления, а школа готова строго соблюдать санитарные нормы, то дети начальных классов смогут обучаться в штатном режиме. Поскольку в школах будут пустовать кабинеты, где обычно проходят уроки для старшеклассников, эти кабинеты также могут быть использованы для организации обучения в дежурных классах. Заявления родителей принимают классные руководители в онлайн-формате через доступные средства связи. Касательно школьной формы: в целом требования к школьной форме не отменяются, но внесены временные изменения, в рамках которых родители могут самостоятельно решить, отправлять ребенка в школу в школьной форме или в другой удобной одежде», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

В ведомстве напомнили, что в связи со сложившимися эпидемиологическими условиями 2020-2021 учебный год начнется в дистанционном формате.

«По желанию родителей в школах будут функционировать дежурные классы для учеников 1-4 классов. В одном классе будет обучаться не более 15 человек», — следует из сообщения.

В МОН заверили, что имеющиеся в школах компьютеры передаются во временное пользование детям, а также управлениями, отделами образования дополнительно закупаются компьютеры, ноутбуки, планшеты, которые будут переданы ученикам на основании актов приема-передачи.

«Каждый регион, организация образования самостоятельно выбирает интернет-платформу, с помощью которой будет организовано дистанционное обучение. В рамках дистанционного формата обучения учителя и ученики смогут использовать стриминговые системы», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 14 июля министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщил, что первую четверть в Казахстане проведут в дистанционном формате, за исключением сельских малокомплектных школ, которые находятся в отдаленных сельских населенных пунктах, а также школьников начальных классов, родителям которых предоставили возможность по письменному заявлению обеспечить функционирование во всех организациях образования дежурных классов.