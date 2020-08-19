Уделить особое внимание вопросу дальнейшей интеграции баз данных поручил Токаев

Нур-Султан. 19 августа. КазТАГ – Уделить особое внимание вопросу дальнейшей интеграции баз данных поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«Особое внимание нужно уделить вопросу дальнейшей интеграции баз данных. У нас до сих пор не изжита практика, когда в ответ на претензии одного ведомства приходится нести справку из другого госоргана», — сказал Токаев в среду на совещании по вопросам борьбы с коррупцией.

По его мнению, «такие анахронизмы и должна устранять цифровизация».

«Интерактивная карта открытых бюджетов обеспечила общедоступность информации о расходовании более Т7 трлн бюджетных денег (за 2019-2020 годы). «Сергек» показал, какую выгоду государству могут принести передовые технологии в части фиксации нарушений. Заодно он лишил коррупционных доходов нечистых на руку дорожных полицейских. Всем государственным органам, в первую очередь акиматам, нужно взять этот опыт на вооружение. Подобные цифровые решения исключают человеческий фактор и устраняют условия, способствующие коррупции», — считает президент.