Деятельность ФСМС находится на особом контроле – Цой

Нур-Султан. 20 августа. КазТАГ — Деятельность НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС) находится на особом контроле, заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой.

«Состоялось совещание по вопросам противодействия коррупции. Доложили главе государства о мерах, которые принимаются министерством здравоохранения. (…) На особом контроле находится деятельность фонда социального медицинского страхования. Мы проанализировали работу контакт-центра 1406 по вопросам ОСМС и COVID-19 с функцией записи голосовых сообщении «24 часа в сутки» и выявили ряд недостатков, которые будут устранены с учетом ожиданий населения», — сообщил Цой.

По его словам, минздрав также активно ведет работу по дальнейшему выявлению приписок неподтвержденных объемов медицинских услуг со стороны медорганизаций.

«Благодаря внедренным цифровым инструментам за первое полугодие только по неподтвержденным случаям выявлено 12 тыс. дефектов. Всего за шесть месяцев текущего года по организациям здравоохранения, финансируемым из фонда, выявлено свыше 461 тыс. дефектов на сумму Т4,6 млрд. В этой связи министерство здравоохранения совместно с министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности усилят информационную безопасность персональных медицинских данных граждан. Тем самым мы повысим ответственность разработчиков информационных систем в сфере здравоохранения», — проинформировал министр.

Кроме того, как отметил Цой, минздрав усиливает работу общественного совета.

«Будет повышена роль и эффективность работы службы внутреннего аудита и специального департамента собственной безопасности», — заверил он.

По словам министра, пандемия коронавирусной инфекции показала, что в настоящее довольно низкий уровень цифровизации остается в санитарно-эпидемиологической службе.

«Также отсутствует мониторинг наличия лекарственных средств в розничных сетях аптек. В этой связи нам крайне важно продолжать работу по цифровизации всех отраслей здравоохранения. На данный момент в сфере здравоохранения оказываются 43 госуслуги, из которых 35 или 82% переведены в электронный формат. До конца года мы планируем довести их количество до 90%, что значительно сократит коррупционные риски и административные барьеры», — подчеркнул глава минздрава.

Он отметил, что министерством будет продолжена всесторонняя поддержка движения народных активистов по контролю лекарственного обеспечения и качества оказания медпомощи «Общественный контроль COVID-19 Казахстан».

«Также с привлечением общественности продолжится контроль процесса распределения зарубежной гуманитарной помощи, направленной на борьбу с COVID-19. При этом деятельность созданной рабочей группы в составе депутатов, общественных деятелей, экспертов отрасли, представителей пациентских организаций и отраслевых ассоциаций будет охватывать мониторинг запасов лекарственных средств и медицинских изделий на складах», — резюмировал Цой.

Напомним, 10 июля на расширенном заседании правительства президент РК Касым-Жомарт Токаев в связи с ситуацией с коронакризисом поручил уволить руководителей ФСМС и «СК-Фармация», и в случае необходимости провести расследование. По мнению главы государства, все хотят работать в «СК-Фармация», «клановые интересы какие-то вокруг этой организации». Кроме того, он отметил, что в ФОМС «нужно поставить более делового и менее гламурного человека». Вечером 10 июля стало известно, что Айбатыр Жумагулов покинул пост главы ФОМС, а Берик Шарип – главы «СК-Фармация». Как отмечало 10 июля МИА КазТАГ, Шарип стал вторым главой «СК-Фармация» за три года, уволенным после критики президента – 4 февраля после критики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пост руководителя компании покинул Нуржан Алибаев.

Как стало известно 12 июля, новым председателем правления ТОО «СК-Фармация» был назначен Ерхат Искалиев.

14 августа сообщалось, что бывший председатель правления ТОО «СК-Фармация» арестован по обвинению в коррупции с тяжкими последствиями.