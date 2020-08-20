Астана. 20 августа. КазТАГ – Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал об ответственности за возможные побочные эффекты лекарства от COVID-19, сообщает телеканал Atameken Business.

«Если ввели вакцину на фоне заболевания, при котором были противопоказания, здесь ответственность несет доктор, который ставил допуски к прививке. Если вопрос в качестве вакцины, то несет ответственность тот, что оценивал ее безопасность – у нас это центр экспертизы. При ненадлежащих условиях транспортировки ответственность понесет логист. (…) Каждый этап оценивается. Создается комиссия, которая четко определяет на каком этапе произошла проблема», — рассказал Цой в четверг.

Напомним, 11 августа Путин заявил, что в России впервые в мире зарегистрирована вакцина против КВИ. По его словам, «она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки», добавив, что одна из его дочерей сделала себе такую прививку.

«Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России», — сообщили в пресс-службе минздрава РФ.

14 августа Казахстан обратился к России как возможному первому производителю вакцины, прошедшей две фазы клинических испытаний и зарегистрированной в РФ.