Навальный находится в коме в тяжелом состоянии – пресс-секретарь

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Алматы. 20 августа. КазТАГ — Политик Алексей Навальный находится в коме в тяжелом состоянии, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

«Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ (искусственной вентиляции легких – КазТАГ). Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет», — написала Ярмыш на своей странице в Twitter в четверг.

Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет.

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Ранее сообщалось, что Навальный госпитализирован с отравлением после экстренной посадки самолета, которым он возвращался в Москву из Томска. Пресс-секретарь предполагала, что Навального могли отравить.

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Алексей Навальный пробыл в Сибири несколько дней: сначала он был в Новосибирске, где мог собирать материал для расследования о депутатах от «Единой России».

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