Вакцину от коронавируса минздрав РК планирует включить в состав добровольных прививок

Нур-Султан. 20 августа. КазТАГ – Вакцину от коронавируса министерство здравоохранения Казахстана планирует включить в состав добровольных прививок, сообщает телеканал Atameken Business.

«Согласно новому кодексу о здоровье у нас есть обязательные и добровольные прививки. Обязательные – это плановая вакцинация, из года в год, это, в основном, те заболевания, о которых мы многое знаем. Добровольные прививки – это те, которые делаются, допустим, при выезде за границу, которые не проводятся в массовом порядке, а требуются по каким-то эпидпоказаниям. На данном этапе мы рассматриваем включение именно в состав добровольных прививок вакцин от коронавирусной инфекции, потому что досконально не изучены результат, эффект, но мы должны иметь такой допуск к возможности использования этих вакцин в Казахстане», — рассказал Цой в четверг.

Напомним, 11 августа Путин заявил, что в России впервые в мире зарегистрирована вакцина против КВИ. По его словам, «она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки», добавив, что одна из его дочерей сделала себе такую прививку.

«Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России», — сообщили в пресс-службе минздрава РФ.

14 августа Казахстан обратился к России как возможному первому производителю вакцины, прошедшей две фазы клинических испытаний и зарегистрированной в РФ.