ГАТОБ и еще ряд театров и учреждений культуры могут получить статус национальных в РК

Алматы. 20 августа. КазТАГ – Казахский государственный академический театр оперы и балета (ГАТОБ) имени Абая и еще ряд театров и учреждений культуры могут получить статус национальных в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Присвоить статус «Национальный» республиканским государственным казенным предприятиям «Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы», «Казахский государственный академический театр драмы имени М. Ауэзова», «Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая», «Национальная библиотека Республики Казахстан», «Государственный академический русский театр драмы имени М. Лермонтова» министерства культуры и спорта Республики Казахстан», — говорится в проекте указа президента в четверг.

В пояснительной записке к документу за авторством премьер-министра Аскара Мамина сказано, что деятельность указанных объектов «имеет особую государственную и общественную значимость в возрождении, сохранении, развитии и распространении отечественной культуры, патриотическом и эстетическом воспитании граждан путем приобщения к ценностям национальной и мировой культуры, обеспечении преемственности лучших традиций национального искусства и интеграции культуры народа Казахстана в мировое культурное пространство».