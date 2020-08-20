Прекратить снос и изъятие жилья в Казахстане во время пандемии призвала мажилисвумен

Алматы. 20 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Прекратить снос и изъятие жилья в Казахстане во время пандемии призвала депутат мажилиса парламента РК Ирина Смирнова.

«Я также поддерживаю призыв о том, что нужно на период пандемии, на период чрезвычайных ситуаций прекращать всякий снос жилья, чтобы люди понимали, что они будут жить, будут иметь крышу над головой в этот сложный период», — сказала Смирнова в ходе регионального форума стран Центральной Азии «Укрепим право на жилье» в четверг.

При этом она отметила, что информация о планируемом сносе должна быть общедоступной.

«Сегодня мы говорим о праве на достаточное жилье и о том, как оно изымается в случае государственной необходимости. Мы понимаем и знаем, что обычно, когда жилье изымается, это происходит принудительно, чаще всего. И было несколько неприятных ситуаций, когда жилье изымалось и люди действительно об этом узнавали за очень короткий срок, поэтому мы, наверное, должны поднимать вопрос о том, что все планы, которые есть по переустройству городской среды или сельской среды, смотря где происходит изъятие земель, должны быть открытыми, чтобы каждый знал план изменений в градостроительной среде или в сельской среде», — отметила мажилисвумен.

Также она подчеркнула, что средства, которые выделяются в качестве компенсации, должны быть соразмерными тем изъятиям, которые происходят.

«Человек, который попадает под снос вместе со своим жильем, он совершенно не собирался оттуда уходить, он жил там нормальной жизнью и вдруг нужно теперь ему сносить, к примеру. Даже если ему соразмерную дадут оплату по рыночной стоимости в данном районе, он все равно несет убытки, потому что он должен переехать, он должен сорваться со своего места, если две семьи жили в каком-то домике, им нужно что-то приобрести и это меньше, чем те возможности, которые у них были раньше. Поэтому здесь нужно предусматривать коэффициент этих потерь. Обязательно нужно предусмотреть и процедуры выселения, этот сценарий, как все это должно происходить, потому что на самом деле здесь бывают нарушения прав человека», — подчеркнула Смирнова.