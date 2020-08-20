На Т60 млн вернула Bek Air 990 гражданам стоимость билетов за отмененные рейсы

Нур-Султан. 20 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. На Т60 млн 990 гражданам вернула казахстанская авиакомпания Bek Air стоимость билетов за отмененные рейсы, заявил министр торговли и интеграции (МТИ) РК Бахыт Султанов.

«В отношении авиакомпании Bek Air на основании исков нашего министерства проведена серия судебных разбирательств по возврату стоимость билетов за отмененные рейсы. Иски судом удовлетворены в полном объеме. Но сегодня порядка 990 потребителей на сумму 60 млн смогли защитить свои права», — сказал Султанов на отчетной встрече перед населением в четверг.

По его словам, МТИ также взаимодействует с другими авиакомпаниями по возврату стоимости билетов за отмененные рейсы.

«В целом, мы планомерно будем двигаться к тому, чтобы внедрить главный принцип о защите прав потребителей в полном объеме и по принципу «здесь и сейчас», — пообещал Султанов.