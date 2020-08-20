Туркестан. 20 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проинспектирует ход восстановления Арыса после взрыва, сообщил пресс-секретарь Акорды Берик Уали.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркестанскую область. В Мактааральском районе президент ознакомится с ходом работ по ликвидации последствий аварии на Сардобинском водохранилище, строительством жилья для пострадавших, а также встретится с местными жителями. Следующим пунктом в программе визита станет Арыс. Здесь глава государства проинспектирует ход работ по восстановлению воинской части, где в прошлом году произошел взрыв, а также осмотрит вновь построенные и отремонтированные дома, реконструированный железнодорожный вокзал», — сообщил Уали в четверг.

Завершит рабочую поездку Токаева посещение Туркестана.

«Программа предусматривает знакомство с ходом реставрационных работ в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи, посещение визит-центра и нового парка «Жібек жолы», — уточнил Уали.