Трансферт в Т1 трлн хотят направить в 2021 году из НФ РК на определенные президентом цели

Нур-Султан. 20 августа. КазТАГ – Трансферт в Т1 трлн хотят направить в 2021 году из Национального фонда (НФ) Казахстана на определенные президентом цели, передает корреспондент агентства.

«Предусмотреть в республиканском бюджете на 2021 год целевой трансферт из Национального фонда Республики Казахстан в сумме Т1 000 000 000 тыс. на цели, определенные президентом Республики Казахстан», — говорится в представленном в четверг проекте закона «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы».

Также планируется предусмотреть в республиканском бюджете на 2021 год поступления трансфертов из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы в сумме Т200 000 000 тыс., распределение поступлений трансфертов из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы определить решением правительства.

«Предусмотреть в республиканском бюджете на 2021 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сумме Т2 700 000 000 тыс.», — сказано в документе.