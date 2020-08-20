Сокращение производства на 20% продлится до 2022 года – «Казатомпром»

Нур-Султан. 20 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. АО «НАК «Казатомпром» продолжит сокращение производства на 20% до 2022 года, сообщает национальная атомная компания.

«АО «НАК «Казатомпром» объявило о намерении продолжить гибкое сокращение производства на 20% до 2022 года по сравнению с запланированными уровнями в соответствии с контрактами на недропользование. Компания также сохранит свое 20% сокращение по контрактам на недропользование в 2021 году, при отсутствии дополнительных объемов производства, запланированных для замещения потерянных объемов в 2020 году, что было обусловлено принятыми мерами по борьбе с COVID-19» — говорится в официальной информации на сайте компании.

Согласно информации, «Казатомпром» с партнерами по совместным предприятиям (СП) оценит воздействие и реализует этот план на всех урановых рудниках Казахстана.

«Решение сохранить производство аналогичным по сравнению с предыдущим годом и продлить сокращение производства до 2022 года свидетельствует о том, что мировой рынок урана все еще восстанавливается после длительного периода переизбытка предложения», — уточнили в нацкомпании.

Рыночных сигналов для поддержки ускорения разработки шахт в 2021 году, по данным компании, нет. Производство вернется на полную мощность в 2022 году.

«Неопределенность рынка, связанная с пандемией COVID-19, является значительной, но несмотря на ожидаемое предложение и дефицит в 2020 году, цены на уран и долгосрочная контрактная деятельность, хотя и выше, чем в 2019 году, остаются на неприемлемо низком уровне. (…) Нельзя исключить возможность дальнейших перебоев в производстве из-за COVID19, учитывая, что меры, необходимые для обеспечения здоровья и безопасности сотрудников, будут приоритетом», — говорится в информации.

Также разработка месторождений после 2022 года будет зависеть от конъюнктуры рынка.

Добыча урана в Казахстане останется в 2022 году на уровне, ожидаемом в 2021 году. Таким образом, ожидается, что объем производства составит от 22 тыс. тонн до 22,5 тыс. тонн урана.