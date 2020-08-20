Т451,4 млрд хотят изъять в республиканский бюджет из бюджетов регионов РК в 2021 году

Нур-Султан. 20 августа. КазТАГ – Т451,4 млрд хотят изъять в республиканский бюджет из бюджетов регионов Казахстана в 2021 году, передает корреспондент агентства.

«Предусмотреть в республиканском бюджете на 2021 год объемы бюджетных изъятий из областных бюджетов, бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет в сумме Т451 425 304 тыс.», — говорится в представленном в четверг проекте закона «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы».

В том числе, планируют изъять из бюджета Атырауской области Т213 751 848 тыс., Мангистауской – Т13 416 746 тыс., города Алматы – Т190 108 501 тыс. и Нур-Султана – Т34 148 209 тыс.