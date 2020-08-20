Нур-Султан. 20 августа. КазТАГ – Представлен проект республиканского бюджета Казахстана на 2021 год, передает корреспондент агентства.

«Утвердить республиканский бюджет на 2021–2023 годы (…) в том числе на 2021 год в следующих объемах: 1) доходы – Т11 277 111 410 тыс., в том числе по: налоговым поступлениям – Т6 635 629 335 тыс.; неналоговым поступлениям – Т286 471 117 тыс.; поступлениям от продажи основного капитала – Т3 585 654 тыс.; поступлениям трансфертов – Т4 351 425 304 тыс.», — говорится в представленном в четверг проекте закона «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы»

Затраты на 2021 год намерены установить в размере Т13 747 331 853 тыс., а чистое бюджетное кредитование – в размере Т115 670 996 тыс., в том числе: бюджетные кредиты – Т284 269 394 тыс.; погашение бюджетных кредитов – Т168 598 398 тыс.

«4) сальдо по операциям с финансовыми активами – Т17 393 222 тыс., в том числе: приобретение финансовых активов – Т17 393 222 тыс.; 5) дефицит бюджета – -Т2 603 284 661 тыс., или 3,4% к валовому внутреннему продукту (ВВП) страны; 6) ненефтяной дефицит бюджета – -Т6 963 843 861 тыс., или 9,1% к ВВП страны; 7) финансирование дефицита бюджета – Т2 603 284 661 тыс.», — сказано в документе.

Также планируется предусмотреть в республиканском бюджете на 2021 год поступления арендных плат за пользование Российской Федерацией комплексом «Байконур» в сумме Т48 300 000 тыс. и военными полигонами в сумме Т8 416 380 тыс.

Планируется установить, что в доход соответствующего бюджета зачисляются:

1) по коду «Налог на добычу полезных ископаемых» классификации поступлений бюджета Единой бюджетной классификации – задолженность недропользователей по роялти, а также роялти по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима;

2) по коду «Социальный налог» классификации поступлений бюджета Единой бюджетной классификации – задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд.

«При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима, уменьшают вышеуказанные отчисления или социальный налог на суммы отчислений в Государственный фонд социального страхования, Фонд обязательного социального медицинского страхования, исчисленные в соответствии с законами Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании» и «Об обязательном социальном медицинском страховании», — поясняется в документе.