Ашимбаев, Мусин и Тайжан покинули Национальный совет общественного доверия

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Нур-Султан. 21 августа. КазТАГ – Политолог Данияр Ашимбаев, ВрИО министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин и общественный деятель Мухтар Тайжан покинули Национальный совет общественного доверия (НСОД), сообщил помощник президента – секретарь НСОД Ерлан Карин.

«В рамках ротации из состава Нацсовета выведены Багдат Мусин, Данияр Ашимбаев, Мухтар Тайжан, Сейдахмет Куттыкадам и Жанибек Кожык. Хочу выразить благодарность коллегам за активную совместную работу. Менее чем за год в рамках Нацсовета были реализованы важнейшие реформы в сфере экономического, политического и социального развития страны. Принят обширный пакет важнейших законов и нормативно-правовых актов», — написал Карин на своем Telegram-канале в пятницу.

Он сообщил, что в состав НСОД включены новые общественные деятели и эксперты.

«В частности, в Нацсовет вошли председатель общественного объединения инвалидов «Центр независимой жизни «Дос» Дина Ердилдинова, генеральный директор телеканала Atameken Business Канат Сахарьянов, социальный предприниматель Эмин Аскеров, известный журналист, блогер Оркен Кенжебек и медиа эксперт Максим Рожин», — уточнил помощник президента.

Он напомнил, что для вовлечения в деятельность Национального совета широкого круга общественников, как было заявлено ранее, «в составе НСОД периодически будет производиться ротация».

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«В Нацсовет должны приходить новые активисты и эксперты, обновляя общую повестку и предлагая новые темы и предложения. В этом и особенность Нацсовета – эта живая и активная интеллектуальная площадка, где всегда идут конструктивные дискуссии. (…) В мае прошло третье заседание Нацсовета, по итогам которого был принят план по реализации новых инициатив президента. Также по предложению ряда членов НСОД в структуре совета создается еще одна группа по рассмотрению вопросов культурно-духовного развития», — добавил Карин.

Напомним, 12 июня 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Национального совета общественного доверия (НСОД) при президенте РК.

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