Срок регистрации переоборудованных автомашин с армянскими номерами может быть продлен в РК

Нур-Султан. 21 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Срок регистрации переоборудованных автомашин с армянскими номерами может быть продлен, сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов.

«Учитывая то, что есть обращения граждан, что Комитетом техрегулирования и метрологии создаются условия для регистрации переоборудованных машин, вопрос продления регистрации для данной категории нами прорабатывается», — сказал Тусупов на брифинге в пятницу.

При этом он напомнил, остальные автомобили с армянскими номерами должны быть зарегистрированы в Казахстане до 1 сентября 2020 года.

«Есть определенные требования по регистрации. В постановлении правительства указан конкретный срок – регистрация осуществляется до 1 сентября 2020 года. К этому сроку планируется, что будут зарегистрированы все транспортные средства, которые попадают под условия данной регистрации», — напомнил он.

Напомним, в начале 2020 года МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – в крупных городах страны регулярно проходят митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.

24 января 2020 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами РК из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для личного пользования. 27 января в МВД РК сообщили, что «желтые» номера для ввезенных из стран ЕАЭС авто в Казахстане будут действовать год. Также полиция уверяет, что автомобили с «желтыми» номерами на дорогах страны не будут останавливать без причины.

3 февраля стало известно, что владельцы авто с иностранными номерами поймали официального представителя Казахстана в ЕАЭС Серика Жумангарина и начальника комитета административной полиции МВД РК Марата Туякбаева в даче ложных обещаний о том, что «никаких ограничений для автомобилей из Армении не будет». В настоящий момент автолюбители собирают подписи под петицией к премьер-министру Аскару Мамину с требованием амнистировать уже ввезенные машины.

В этот же день правительство Казахстана приняло постановление о годе отсрочки для владельцев автомобилей с номерами стран ЕАЭС.

Необходимость регистрации иностранных автомобилей в Казахстане власти объяснили невозможностью привлекать их владельцев к ответственности за нарушения ПДД.

Как выяснило МИА КазТАГ через официальный запрос в МВД, плата за первичную регистрацию автомобиля с номерами стран ЕАЭС в Казахстане может превысить Т1,3 млн.

10 марта стало известно, что Армения усилила контроль над регистрацией авто на иностранцев после обращения Казахстана.

21 мая в МВД сообщили, что срок временной регистрации ввезенных из Армении автомобилей в Казахстане продлили на два месяца и истекает он 1 сентября.