Осужденных Кушмурунской колонии распределят по трем городам в связи с закрытием учреждения

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Алматы. 21 августа. КазТАГ – Осужденных Кушмурунской колонии распределят по трем городам в связи с закрытием учреждения, сообщает пресс-служба ДУИС по Костанайской области.

«В связи с предстоящей ликвидацией учреждения УК-161/4 (средней безопасности) п. Кушмурун осужденные — жители Костанайской области распределены в учреждение КА-168/2 Актобе и учреждение ЕС-164/3 Петропавловска. Вывоз осужденных будет производиться поэтапно в плановом порядке. В соответствии с требованиями статьи 25 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан (далее – УИК РК) о прибытии осужденного к месту отбывания наказания администрация учреждения в течение двух рабочих дней направит письменное уведомление его супругу (супруге), одному из родственников либо законному представителю по выбору осужденного», — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram в пятницу.

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