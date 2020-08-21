Алматы. 21 августа. КазТАГ — Власти США будут повторно добиваться вынесения смертного приговора Джохару Царнаеву за участие в организации теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, сообщает ТАСС.

«Мы сделаем все необходимое. Мы доведем дело до Верховного суда и будем добиваться вынесения смертного приговора», — заявил министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр в интервью агентству The Associated Press.

Ранее апелляционный суд в Бостоне (штат Массачусетс) принял решение отменить смертный приговор Джохару Царнаеву, вынесенный в июне 2015 года. Суд отметил, что защита не пыталась оспорить обвинения, по которым Царнаев был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Как следует из документа, Царнаев «останется в тюрьме до конца жизни, остается лишь вопрос о том, решат ли власти окончить его жизнь казнью».

Суд рассматривал ходатайство защиты Царнаева о пересмотре его дела с 2016 года. Адвокаты заявляли, что процесс по его делу не был беспристрастным, так как проводился в городе, где был совершен теракт. Президент США Дональд Трамп в начале августа заявил, что американские власти должны повторно потребовать вынесения смертного приговора Царнаеву.

Напомним, 15 апреля 2013 года на марафоне, проходившем в Бостоне, произошли два взрыва, погибли три человека, более 260 человек получили ранения. Решением федерального суда США обвиненный в организации и совершении терактов гражданин России Джохар Царнаев был приговорен к смертной казни. Его знакомых, казахстанских студентов Диаса Кадырбаева и Азамата Тажаякова обвинили в воспрепятствовании следствию и осудили на шесть лет и три с половиной года соответственно.