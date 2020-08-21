Систему оценивания школьников по СОР и СОЧ изменили из-за COVID-19 в Казахстане

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Нур-Султан. 21 августа. КазТАГ – Систему оценивания школьников по суммативному оцениванию за раздел (СОР) и суммативному оцениванию за четверть (СОЧ) изменили из-за ситуации с коронавирусом в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

«Внесены изменения в систему оценивания учебных достижений в 1-11 (12) классах, которые будут применяться в условиях карантинных и ограничительных мер. В новом учебном году в первой четверти будет проводиться одна суммативная работа за раздел (СОР) и одна суммативная работа за четверть (СОЧ)», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Отмечается, что четвертная оценка будет выводиться на основе показателей ежедневного оценивания, СОР и СОЧ.

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