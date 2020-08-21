Телевизионные уроки для школьников будут возобновлены в новом учебном году – МОН РК

Нур-Султан. 21 августа. КазТАГ – Телевизионные уроки для школьников будут возобновлены в новом учебном году, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Казахстана.

«Как и в четвертой четверти прошлого учебного года, с понедельника по пятницу на республиканских телеканалах «Балапан» и «Ел-Арна» будут транслироваться телевизионные уроки», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

При этом, в МОН уточнили, что телеуроки будут предназначены для использования в качестве дополнительного образовательного ресурса.