Телевизионные уроки для школьников будут возобновлены в новом учебном году – МОН РК

Новости 102 0

Нур-Султан. 21 августа. КазТАГ – Телевизионные уроки для школьников будут возобновлены в новом учебном году, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Казахстана.

«Как и в четвертой четверти прошлого учебного года, с понедельника по пятницу на республиканских телеканалах «Балапан» и «Ел-Арна» будут транслироваться телевизионные уроки», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

При этом, в МОН уточнили, что телеуроки будут предназначены для использования в качестве дополнительного образовательного ресурса.

Похожие материалы:

  1. Ежедневно замерять температуру будут у посещающих школы учащихся РК в новом учебном году
  2. Сроки школьных каникул в 2020-2021 учебном году утвердил МОН РК
  3. Т451,4 млрд хотят изъять в республиканский бюджет из бюджетов регионов РК в 2021 году
  4. Более 6 тыс. телеуроков для школьников обещают снять в Казахстане
  5. 18,5 тыс. школьников и 24 тыс. учителей не имеют собственных компьютеров – МОН РК

Новости партнеров

Загрузка...