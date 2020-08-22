Дроны начали использовать в Алматы для воздушного патрулирования

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Алматы. 22 августа. КазТАГ — Дроны начали использовать в Алматы для воздушного патрулирования, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел (МВД) РК Polisia.kz.

«Для воздушного патрулирования полиция Алматы использует дроны. Эта техника применяется полицейскими для анализа дорожной обстановки в городе, а также для выявления нарушений ПДД», — говорится в сообщении в субботу.

По словам начальника управления административной полиции (УАП) департамента полиции (ДП) Алматы Жандоса Мураталиева, среди личного состава строевых подразделений сформированы сразу несколько, так называемых, воздушных патрулей, с помощью которых следят за порядком в городе.

«Пока они несут службу на магистралях с интенсивным дорожным движением, далее передислоцируются на второстепенные участки, позволяющие разгрузить транспортные потоки. Пробки, заторные явления, непредвиденные ситуации, создающие помехи в движении (поломка, ДТП и др.) – эти факторы устанавливаются с помощью работы дронов. Сразу же принимаются меры к их устранению. Кроме того, необходимо отметить немаловажную деталь: эта же техника помогает нам выявлять нарушителей ПДД, предпочитающих ездить по полосе встречного движения, нарушающих требования разметки, дорожных знаков, нарушающих правила маневрирования, создающих аварийные ситуации и др. По регламенту инспектором, что у монитора – управления дроном, по радиостанции передается максимальная информация о нарушителе, вследствие чего ближайший патрульный экипаж незамедлительно реагирует на сигнал и принимает меры к задержанию», — рассказал Мураталиев.

Начальник УАП также отметил, что изображения с летательного аппарата сохраняются и, в случае необходимости, могут служить доказательством правонарушения.

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