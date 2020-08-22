Омские врачи объявили результаты анализов Навального

Алматы. 22 августа. КазТАГ — Омские врачи объявили результаты анализов политика Алексея Навального, сообщает «Медиазона».

«В министерстве здравоохранения Омской области объявили результаты анализов политика Алексея Навального», — говорится в сообщении в субботу.

В минздраве отметили, что «одной из версий состояния пациента было отравление неопознанным токсином».

«Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин», — говорят чиновники.

В то же время глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева утверждает, что Навальный «не пьет вообще».

Напомним, 20 августа Навальный был госпитал изирован с отравлением после экстренной посадки самолета, которым он возвращался в Москву из Томска. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш предположила, что известного борца с коррупцией могли отравить.

Алексей Навальный пробыл в Сибири несколько дней: сначала он был в Новосибирске, где мог собирать материал для расследования о депутатах от «Единой России».

Позже Ярмыш сообщила, что Навальный находится в коме в тяжелом состоянии и получает симптоматическое лечение, точный диагноз устанавливается.

Юлия Навальная – супруга известного российского оппозиционного лидера и антикоррупционного расследователя Алексея Навального потребовала от президента России Владимира Путина разрешить перевезти мужа в Германию.

21 августа в пресс-службе МВД России сообщили, что Навальный отравился промышленным химическим веществом.

22 августа самолет с Навальным вылетел в Берлин. Позднее стало известно, что медики берлинской клиники Шаритэ начали диагностику политика.