Нур-Султан. 22 августа. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены еще в четырех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«23 августа в Акмолинской области ожидаются местами гроза, ночью и утром туман. Ветер северо-западный, западный днем местами 15-20 метров в секунду. 23 августа в Туркестанской области днем местами ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем 23 августа ожидается ветер юго-западный порывы 15- 20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в субботу.

Также сообщается, что 23 августа в Кызылординской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, ветер восточный, северо-восточный местами 15-20 метров в секунду, днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

«Утром и днем 23 августа в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный днем местами 15-20 метров в секунду», — следует из сообщения.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-100%.