Медики берлинской клиники Шаритэ начали диагностику Навального

Алматы. 22 августа. КазТАГ — Медики берлинской клиники Шаритэ начали диагностику политика Алексея Навального, сообщает «Медиазона».

«Политик Алексей Навальный поступил в берлинскую клинику Шаритэ, медики начали диагностику его состояния. После прохождения обследований и консультации с семьей лечащие врачи сообщат о заболевании и дальнейших шагах лечения», — говорится в сообщении в субботу.

В клинике добавили, что «обследования займут некоторое время».

«Поэтому мы просим о терпении; как только у нас появится информация, мы ее сообщим», — сказали медики.