Лукашенко прилетел в свой дворец в бронежилете и с оружием в руках

Алматы. 23 августа. КазТАГ – Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в свой дворец в Минске в бронежилете и с оружием в руках, передает корреспондент агентства.

Видео, на котором Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и с автоматом в руке распространили государственные СМИ Беларуси. Ранее выдвигались предположения, что вертолет, прибывший в резиденцию президента РБ, должен его эвакуировать.

Тем временем численность пришедших ко Дворцу президента продолжает расти. Демонстранты ведут себя мирно, дорогу к резиденции им перекрыли вооруженные силовики, а также спецтехника для разгона демонстраций и бронетехника.

Также стало известно, что центр Минска полностью блокирован силовиками.

Ранее сообщалось, что 23 августа на площади Независимости в Минске проходит

«Марш новой Беларуси». В нем принимают участие жители страны, несогласные с результатами выборов и насилием силовиков против мирных демонстрантов, а также рабочие крупных белорусских предприятий. Колонны с бело-красно-белыми и красно-зелеными флагами движутся к центру из разных частей Минска. При этом сообщалось, что с утра город буквально наполнили силовики и военная техника. Административные здания были обнесены металлическими заборами, Стела – колючей проволокой. Через громкоговорители милиция предупреждала, что собрание людей является несанкционированным и что против них может быть применена сила.

Напомним, на президентских выборах в Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов и по данным государственных экзит-полов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одним из первых поздравил своего белорусского коллегу с переизбранием на пост главы государства.

Значительная часть населения РБ не согласна с результатами выборов. В Минске и других городах Беларуси проходят масс овые протесты, в стране блокируют интернет, на этом фонде создатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что мессенджер включил в стране инструменты антицензуры.

На фоне происходящего Евросоюз призвал Минск к диалогу с народом и рассматривает возможность введения санкций в отношении белорусских властей. Санкции может ввести в отношении Минска и Вашингтон.

По последним данным, количество задержанных в ходе протестов Беларуси составило около 7 тыс. человек, граждане страны массово блокируют дороги, бастуют крупнейшие предприятия страны, бывшие служащие правоохранительных органов массово демонстрируют сцены выбрасывания служебной и военной формы в мусорные контейнеры или ее сжигания, заявляя о том, что не имеют отношения к действующим силовикам.

Как сообщалось ранее, власти Беларуси извинились перед народом за применение насилия, тысячи задержанных выходят на свободу, однако многим из них нужна медицинская и психологическая помощь после действий силовиков.

«Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко», — сообщили в белорусском Центризбиркоме 14 августа.

15 августа Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что в Кремле опасаются, что Лукашенко могут отстранить от власти.

В этот же день в сети появились видео убийства силовиками безоружного протестующего Александра Тарайковского в Минске.