Более Т25 млн потребовали вернуть казахстанцы за отмененные турпоездки с начала 2020 года

Нур-Султан. 24 августа. КазТАГ – Более Т25 млн потребовали вернуть казахстанцы за отмененные туристические поездки с начала 2020 года, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции Казахстана.

«В первой половине 2020 года территориальными департаментами комитета по защите прав потребителей рассмотрено 93 обращений по возврату денежных средств за несовершенные туристические туры на общую сумму Т25 229 252 (Т24 659 802 – за отдых за границей, Т569 450 – внутри страны), из них возвращено Т10 966 581, а также по некоторым обращениям достигнута договоренность сторон о переносе даты поездки», — говорится в сообщении в понедельник.

Самыми распространенными туристическими направлениями оказались Турция, Египет, страны Евросоюза, по внутреннему туризму – Алматы и Туркестанская область.

«За шесть месяцев 2020 года поступили 23 жалоб за отмененные мероприятия на общую сумму Т709 620, из которых возвращено Т449 620. Билеты были куплены на концерты группы «Руки вверх», Л.Успенской в городе Нур-Султан, на фестиваль «Народного творчества» в Белгороде, на постановки театра «Астана Опера» и на другие мероприятия посредством сайта ticketon.kz, Яндекс почты, касс концертных залов», — добавили в МТИ.

По вопросу возврата средств за несостоявшиеся празднования различных семейных торжеств в ресторанах, кафе и других местах поступило 50 обращений на общую сумму более Т9 304 000.

«Из них возвращено Т7 895 000, по остальным обращениям работа еще ведется», — заверили в ведомстве.

В МТИ отметили, что за полгода «оказана помощь в возврате денежных средств по различным отраслям на общую сумму более Т85 млн».

«Из них: Т42 820 370 – по письменным обращениям, Т18 710 994 – по итогам личных приемов, Т24 427 332 – по обращениям, поступившим на горячую линию», — сказано в сообщении.