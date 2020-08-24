Казахстан готовится присоединиться к соглашению ТРАСЕКА по коридору «ЕС-Кавказ-Азия»

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Нур-Султан. 24 августа. КазТАГ – Казахстан готовится присоединиться к соглашению ТРАСЕКА – организационной форме реализации программы международного сотрудничества между Европейским союзом (ЕС) и странами-партнерами по организации транспортного коридора «Европа-Кавказ-Азия», передает корреспондент агентства.

«Присоединиться к межправительственному соглашению о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА (далее – соглашение). 2. Министерству иностранных дел Республики Казахстан уведомить Республику Азербайджан, депозитария соглашения о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА, о присоединении правительства Республики Казахстан к соглашению», — говорится в проекте постановления правительства.

Соглашение направлено на гармонизацию законодательства в целях создания единой правовой основы развития мультимодальных перевозок.

«Создание налаженного маршрута мультимодального коридора, обеспечивающего беспрепятственный транзит грузоперевозок, регулирование отношений между участниками транпортного процесса, привлечение транспортных перевозчиков к созданию крупных транспортных консорциумов, регулирующих мультимодальные перевозки в Казахстане», — сказано в обосновании проекта постановления.

В настоящий момент соглашение ТРАСЕКА подписали правительства Азербайджана, Армении, Грузии, Кыргызстана и Таджикистана. Помимо Казахстана ожидаются подписи правительств Болгарии, Молдовы, Румынии, Турции, Узбекистана и Украины.

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