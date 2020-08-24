Назначен глава комитета внутреннего госаудита минфина Казахстана

Нур-Султан. 24 августа. КазТАГ – Назначен председатель комитета внутреннего государственного аудита министерства финансов Казахстана, сообщает пресс-служба правительства.

«Приказом министра финансов РК Нажмиденов Берик Тулеутаевич назначен на должность председателя комитета внутреннего государственного аудита министерства финансов РК», — говорится в сообщении в понедельник.

Ранее Нажмиденов с декабря 2016 года был заместителем указанного комитета, а до этого с 2014 по 2016 годы работал в департаменте комитета финконтроля и внутреннего госаудита в Караганде, еще раньше – с 2012 по 2014 годы работал в департменте комитета финконтроля по городу Нур-Султан.