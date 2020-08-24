Нур-Султан. 24 августа. КазТАГ – Семь гуманитарных институтов планирует реорганизовать правительство Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Реорганизовать: республиканское государственное казенное предприятие (РГКП) «Институт экономики» комитета науки министерства образования и науки Республики Казахстан путем преобразования в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения (РГП на ПХВ) «Институт экономики» комитета науки министерства образования и науки Республики Казахстан», — говорится в проекте постановления правительства.

Также кабмин намерен реорганизовать путем преобразования из РГКП на РГП на ПХВ Институт языкознания имени А. Байтурсынова, Институт литературы и искусства имени М.О. Ауэзова, Институт истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова, Институт философии, политологии и религиоведения, Институт археологии имени А.Х. Маргулана, а также Институт востоковедения имени Р.Б. Сулейменова

Основным предметом деятельности указанных институтов планируют установить «осуществление деятельности в области проведение научных исследований, коммерциализации результатов научной деятельности».