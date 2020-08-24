Нур-Султан. 24 августа. КазТАГ — Министр здравоохранения РК Алексей Цой получит вакцину от коронавируса бесплатно, сообщил официальный представитель министерства Багдат Кожахметов.

«Он (министр здравоохранения РК Алексей Цой – КазТАГ) сказал, что да, как только вакцина пройдет все международные сертификации, он ее примет, и примет он ее, кстати, говоря, бесплатно, так как является работником системы здравоохранения, а работники системы здравоохранения, их свыше 200 тыс. человек, входят в группу риска, как и граждане старше 65 лет — сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы снизить этот порог до 60 лет – люди с определенными хроническими заболеваниями, дети с определенными хроническими заболеваниями и граждане, у которых есть сахарный диабет», — сказал Кожахметов на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что члены семьи Цоя, как и члены семей других медработников, получат вакцину на платной основе.

17 августа официальный представитель министерства здравоохранения (МЗ) РК Багдат Кожахметов заявил, что работающие люди должны сами обеспечивать себя вакциной от коронавирусной инфекции (КВИ).