Токаева призвали спасти малый и средний бизнес Казахстана

Нур-Султан. 24 августа. КазТАГ – Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева призвали спасти малый и средний бизнес (МСБ), передает корреспондент агентства.

«Казахстанский бизнес за 30 лет научился выживать и процветать при разных рыночных условиях, предприниматели пережили несколько девальваций, но исправно платили налоги, брали кредиты, добросовестно работали, но сейчас в период пандемии Казахстан рискует лишиться до конца 2020 года МСБ. В условиях карантина бизнес в сфере торговли, общественного питания, туризма, образования, бытовых услуг (салоны красоты, химчистки и другие) и развлечений фактически остановился. После второго карантина в торговых центрах крупных городов не открылось более 40% бутиков. Предпринимателям нечем платить аренду и кредиты по высоким процентным ставкам», — говорится в публичном обращении представителей МСБ к Токаеву в понедельник.

По словам авторов документа, «главной проблемой для малого бизнеса остается высокая кредитная нагрузка».

«Предоставление отсрочки по кредитам привело лишь к увеличению ежемесячных платежей. Действующие программы льготного кредитования остаются недоступными для большинства МСБ. По данным министерства национальной экономики, на сегодня по всем программам льготного кредитования МСБ, включая ДКБ-2025, профинансировано порядка 16 тыс. проектов, это всего лишь 1% от общего количества МСБ. Микро- и малому бизнесу тяжело соответствовать условиям банков, которые требуют твердое залоговое обеспечение и устанавливают сложные процедуры получения кредита. Поэтому большинство предпринимателей кредитуются как физические лица и имеют по несколько потребительских кредитов по ставкам выше 20% годовых. Такая кредитная нагрузка в пандемию является абсолютно неподъемной», — сказано в обращении.

Другой проблемой названы высокие арендные платежи.

«К примеру, стоимость аренды торгового помещения в столичных ТРЦ начинается от Т40 тыс. за кв.м. Бутик площадью в 70 кв.м обходится предпринимателю в Т2,8 млн.. Арендодатели также вынуждены оплачивать кредитные обязательства по высоким процентным ставкам. В такой сложный кризисный период для МСБ правительство рассматривает вопрос повышения налогов. В рамках проекта республиканского бюджета на 2021-2023 годы запланировано увеличение налоговой нагрузки с 2022 года: увеличение ставки НДС с 12% до 16%, отмена льгот по электронной торговле, рост ставки КПН для отдельных отраслей, введение дополнительных сборов, отмена льгот», — отметили авторы обращения.

Они выдвинули ряд предложений:

1. Рефинансирование действующих кредитов, в том числе потребительских, с 20% до 5-7% годовых;

2. Снижение размеров арендных платежей. Дать возможность арендодателям рефинансировать действующие кредиты в обмен на обязательства по снижению размера арендных платежей для МСБ;

3. Объявить мораторий на повышение налоговой нагрузки на пять лет. Исключить любые инициативы и обсуждения, пока не будут преодолены последствия коронакризиса и восстановлена деловая активность;

4. Продление налоговых каникул и отмена проверок для малого и среднего бизнеса до конца 2021 года.

«Уважаемый президент, просим вас поддержать малый и средний бизнес в очень сложный для нас период! Мы сохраним свой бизнес, рабочие места, будем исправно платить налоги, либо будем вынуждены сейчас закрыть свое дело и просить социальную помощь для себя, своих сотрудников, а также наших семей!» — заключили авторы обращения к Токаеву.