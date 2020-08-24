Нецелесообразно проводить бесплатные ПЦР-тесты школьных учителей

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Алматы. 24 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. По мнению главного государственного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой, нецелесообразно проводить бесплатные ПЦР-тесты школьных учителей, заявил официальный представитель министерства здравоохранения (МЗ) РК Багдат Коджахметов.

«Нецелесообразно проводить массовые, а тем более бесплатные ПЦР тесты на выявление коронавируса педагогов дежурных классов», — сослался Коджахметов на мнение главного государственного санврача Айжан Есмагамбетовой на онлайн-брифинге в понедельник, отвечая на вопрос о тестировании школьных учителей дежурных классов.

По его словам, педагоги ведут активный образ жизни и ежедневно сталкиваются с огромным количеством людей, поэтому проведение ПЦР-тестов теряет смысл.

Педагоги обязаны становится примером поведения во время карантина, отметил представитель МЗ РК.

«Чтобы родители не переживали за детей, что педагог может стать источником заражения, в каждой школе есть доктора или медицинские сестры, которые обязаны перед тем, как педагог выйдет на встречу с детьми в оффлайн-режиме, проверить его на первичные симптомы: температура, кашель», — резюмировал Коджахметов.

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