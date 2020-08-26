Единовременно по Т50 тыс. предложили выплатить депутаты некоторым заболевшим КВИ в Алматы

Алматы. 26 августа. КазТАГ – Единовременно по Т50 тыс. предложили выплатить депутаты некоторым заболевшим коронавирусом в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Утвердить правила оказания социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан на период пандемии в городе Алматы, согласно приложению к настоящему решению», — говорится в проекте решения маслихата Алматы.

Согласно проекту правил, социальная помощь оказывается в денежной или натуральной форме и предоставляется гражданам, постоянно зарегистрированным и проживающим в Алматы.

« Социальная помощь оказывается единовременно в виде денежных выплат в размере Т50 тыс. лицам, указанным в подпункте 1)-8) пункта 15 правил, заболевшим коронавирусной инфекцией (КВИ) и пневмонией. Управление общественного здоровья города Алматы ежемесячно до 5 числа предоставляет в управление социального благосостояния города Алматы список лиц, указанных в подпункте 1)-8) пункта 15 правил, заболевших коронавирусной инфекцией (КВИ) и пневмонией», — сказано в документе.

Ожидается, что к указанным категориям будут отнесены:

1) участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

2) лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза Советских Социалистических Республик за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза Советских Социалистических Республик за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

3) пенсионеры по возрасту, согласно пункту 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», получающие минимальную пенсию и менее;

4) семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

5) инвалиды первой, второй и третьей групп;

6) семьи, получающие пособие по потере кормильца;

7) одинокие пенсионеры, получающие специальную социальную услугу в условиях ухода на дому;

8) семьи, получающие адресную социальную помощь, согласно Закону Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «О государственной адресной социальной помощи».

«Социальная помощь на обеспечение продуктовым набором предоставляется в натуральном виде (продукты питания, указанные в пункте 16 Правил, через торговые сети, определенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, в размере Т10 тыс.) (…), категориям нуждающихся граждан, определенным в пункте 15 правил», — указано в проекте.

Отметим, что помимо перечисленных выше категорий, в пункте 15 указаны также малообеспеченные семьи.

Согласно пояснительной записке, оптимистичный сценарий предполагает единовременную выплату в Т50 тыс. для 815 человек, а при пессимистичном – для 5 тыс.

Продуктовыми наборами на сумму Т10 тыс. обещают охватить 120 тыс. человек.