Нур-Султан. 26 августа. КазТАГ — Какие объекты заработают в Казахстане с 31 августа в рамках второго этапа послаблений, рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

«На заседании межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова был одобрен второй этап послаблений деятельности объектов. Министерством здравоохранения было доложено, что ограничительные меры позволили снизить заражаемость COVID-19 по стране в 10 раз, количество вызовов скорой помощи – в 4,2 раза, загруженность коек – на 80%, при этом количество мобильных бригад увеличено в 7,6 раза», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что с учетом достигнутого положительного эффекта МВК принято решение с 31 августа возобновить деятельность:

религиозных объектов (индивидуально, без проведения коллективных мероприятий);

бассейнов (в индивидуальном формате, из расчета 5 кв.м. зеркала воды на 1 посетителя, предварительная запись);

тренажерных залов (до 5 кв.м. на 1 посетителя, предварительная запись);

спортивных комплексов (для индивидуальных и групповых тренировок до 5 кв.м. на 1 посетителя);

объектов культуры (до 5 кв.м. на 1 посетителя, заполняемость не более 50%, в том числе коллективные репетиции до 30 человек с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, проведением проветривания помещений на перерывах, использование масок);

особо охраняемых природных территорий: государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, в масках);

движения пригородных пассажирских поездов/электричек, междугородних внутриобластных автобусов/микроавтобусов.

«Все объекты будут вводиться только после получения соответствующих актов готовности. Акиматам регионов совместно с Министерством здравоохранения, НПП «Атамекен», общественностью необходимо обеспечить строжайшее соблюдение вводимыми объектами всех санитарных требований», — отметил Тугжагов.

Также сообщается, что по итогам совещания заместитель премьер-министра дал ряд других конкретных поручений.

Напомним, с 17 августа в Казахстане началось поэтапное смягчение карантина.