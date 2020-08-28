АБР одобрил грант в размере $3 млн на поддержку борьбы с COVID-19 в Казахстане

Алматы. 28 августа. КазТАГ – Азиатский банк развития (АБР) одобрил грант в размере $3 млн на поддержку борьбы с коронавирусом в Казахстане, сообщает Devdiscourse.

«Азиатский банк развития (АБР) утвердил грант в размере $3 млн из Азиатско-тихоокеанского фонда реагирования на стихийные бедствия (APDRF) для поддержки мер борьбы с пандемией коронавируса в Казахстане», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что грант, который финансируется правительством Японии, будет использован для закупки основных лекарств и медицинского оборудования, чтобы помочь улучшить возможности системы здравоохранения страны.

«АБР твердо намерен поддерживать Казахстан в это непростое время. Этот грант является дополнением к постоянной помощи, которую АБР оказывает правительству страны для удовлетворения самых неотложных нужд в борьбе с пандемией», — сказал региональный директор АБР в Казахстане Джованни Капаннелли.