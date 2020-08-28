Нур-Султан. 28 августа. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в четырех областях Казахстана на 29 августа, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 29 августа на западе в Атырауской области ожидается гроза, на востоке области сильная жара +36. Днем местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в пятницу.

Вероятность шторма синоптики оценили в 80-85%.

«Днем 29 августа на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза, шквал. Днем ветер восточный, юго-восточный местами 15-20 метров в секунду. В Уральске днем 29 августа ожидается гроза, ветер восточный, юго-восточный порывы 18 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-95%.

«29-30 августа в Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем 29-30 августа местами 15-20 метров в секунду. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма 70-75%.

«Днем 29 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность», — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-100%.