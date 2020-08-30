Алматы. 30 августа. КазТАГ – День Конституции отмечается в Казахстане, передает корреспондент агентства.

В связи с карантинными ограничениями, мероприятия, посвященные основному закону страны, проводятся в режиме онлайн, часть торжеств с участием высших должностных лиц государства уже состоялись накануне.

В связи с тем, что в 2020 году День Конституции приходится на воскресенье, воскресный выходной перенесен на понедельник – таким образом казахстанцы отдыхают три дня подряд – с 29 по 31 августа.

Действующая Конституция Казахстана была принята на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года. С тех пор в основной закон страны неоднократно вносились поправки – в 1998 году изменения и дополнения коснулись 19 статей Конституции, основной закон меняли в 2007, 2011, 2018 и 2019 году. В соответствии с последними изменениями, внесенными в основной закон страны 23 марта 2019 года, столица Казахстана была переименована из Астаны в Нур-Султан.