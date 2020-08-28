Начальник управления СБ Елбасы назначен ВрИО замначальника службы госохраны РК

Нур-Султан. 28 августа. КазТАГ – Начальник управления службы безопасности (СБ) первого президента РК Нурсултана Назарбаева Батырбек Байбосынов назначен временно исполняющим обязанности (ВрИО) заместителя начальника службы государственной охраны (СГО) РК – начальника СБ первого президента РК, сообщает пресс-служба Елбасы.

«Решениями первого президента Республики Казахстан – Елбасы:

— Ашимбекулы Ардак освобожден от должности первого заместителя начальника службы государственной охраны Республики Казахстан – начальника службы безопасности первого президента Республики Казахстан – Елбасы в связи с переходом на другую работу;

— временное исполнение обязанностей заместителя начальника службы государственной охраны Республики Казахстан – начальника службы безопасности первого президента Республики Казахстан – Елбасы возложено на начальника управления службы безопасности первого президента Республики Казахстан – Елбасы Байбосынова Батырбека Бердыбаевича», — говорится в сообщении в пятницу.

Ранее сообщалось, что распоряжением президента РК Касым-Жомарта Токаева Ардак Ашимбекулы назначен

заместителем начальника службы государственной охраны РК – командующим силами особого назначения.