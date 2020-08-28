Нескольких вузов лишились лицензий на образовательную деятельность в РК

Нур-Султан. 28 августа. КазТАГ – Нескольких вузов лишились лицензий на образовательную деятельность в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РК.

«Министерством образования и науки РК приостановлено действие лицензии на образовательную деятельность нескольких вузов. Основанием для этого послужило выявление нарушений норм законодательства об образовании при повторной проверке ряда вузов», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, по итогам повторной проверки университета «Алматы», академии «Кайнар», Алматинской академии экономики и статистики, Казахского университета непрерывного медицинского образования, Университета дружбы народов имени А.Куатбекова, международного университета «Silkway» вновь выявлены нарушения норм законодательства в сфере образования.

«В связи с этим комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК приостановлено действие лицензии университета «Алматы», Алматинской академии экономики и статистики, Казахского университета непрерывного медицинского образования, Университета дружбы народов имени А.Куатбекова до устранения выявленных нарушений. Итоги проверки Академии «Кайнар» и Международного университета «Silkway» находятся на рассмотрении в суде в связи с обжалованием результатов проверки. Соответствующие меры будут приняты по завершении судебных процессов», — отмечает пресс-служба.

Кроме того, приостановлено действие приложения к лицензии по направлению «право» (бакалавриат) в Таразском региональном университете имени М.Х. Дулати.

Отмечается, что согласно законодательству, в случае приостановления действия лицензии на образовательную деятельность вуз не может осуществлять прием на новый 2020-2021 учебный год.