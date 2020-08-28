Премьер Японии Синдзо Абэ уходит в отставку

Алматы. 28 августа. КазТАГ — Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уходит в отставку со своего поста в связи с ухудшением состояния здоровья, сообщает ТАСС.

«Для политика самое важное – демонстрировать результат. Ради этого результата я прикладывал все силы эти семь лет и восемь месяцев. Политик не может допустить ошибок, связанных с тем, что его здоровье находится не в оптимальном состоянии. Я складываю с себя полномочия премьер-министра», — заявил Абэ на пресс-конференции в Токио в пятницу.

Он сожалеет, что не успел выполнить некоторые ключевые задачи своего правительства, включая заключение мирного договора с Россией.

«Мне очень жаль, что мы не решили проблему похищенных граждан. Проблему мирного договора, вопрос изменения конституции. То, что я ухожу, не закончив эти дела, разрывает мне сердце», — отметил премьер.

Абэ заявил, что после его отставки японское правительство продолжит курс на подписание мирного договора с РФ.

«Проблема похищения японских граждан северокорейцами, проблема подписания мирного договора с Россией и проблема изменения конституции, к сожалению, остаются нерешенными. Мы давали обещания по этим вопросам не только на уровне правительства, но и на уровне партии. Я рассчитываю, что и при новом правительстве по этим направлениям будет вестись активная работа», — сказал он.

Также премьер пообещал, что не будет оказывать влияния на правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП) при выборе нового премьер-министра страны.

«Я не собираюсь оказывать влияния на партию в ходе предстоящих выборов нового председателя ЛДП», — подчеркнул он.

Абэ отметил, что хотел бы продолжить политическую деятельность как простой депутат, но признался, что пока не знает, в какой форме сможет содействовать реализации политики японского правительства, поскольку это будет зависеть от его состояния здоровья.

Выборы нового председателя ЛДП, как ожидается, пройдут в сентябре. На практике премьер-министром обычно становится глава партии, голосование по кандидатуре проходит в парламенте.