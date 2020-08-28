Выпущенные к 175-летию Абая коллекционные монеты начнут продавать с 1 сентября

Нур-Султан. 28 августа. КазТАГ — Выпущенные к 175-летию великого казахского поэта Абая Кунанбаева коллекционные монеты начнут продавать с 1 сентября, передает корреспондент агентства.

«С 1 сентября коллекционные монеты «ABAI. 175 JYL» из серебра номиналом Т500, из сплава мельхиор номиналом Т100 и из сплава нейзильбер номиналом Т100 поступят в продажу во все территориальные филиалы Национального банка Казахстана», — сообщили в пресс-службе Нацбанка РК в пятницу.

Как сообщается, монеты из серебра и из сплава мельхиор можно будет приобрести через интернет-магазин центробанка.

В пресс-службе напомнили, что Нацбанк Казахстана выпустил в обращение данные монеты 10 августа, приуроченный к 175-летию со дня рождения поэта и просветителя Абая Кунанбаева.

«В связи с продлением в Республике Казахстан режима карантина реализация монет ранее была отложена», — пояснили в Нацбанке.

Напомним, 10 августа в Казахстане выпустили коллекционные монеты к 175-летию великого казахского поэта Абая Кунанбаева.