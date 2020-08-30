Нур-Султан. 30 августа. КазТАГ – В каком режиме будут учиться в вузах Казахстана в новом учебном году, сообщили в министерстве образования и науки.

«Бакалавриат. 1 курс – осенний семестр будет организован в дистанционном формате. Обучение начнется с 1 сентября. В этот день все мероприятия пройдут в онлайн-режиме. Для обучающихся 1 курса с 24 августа проводится ориентационная неделя в онлайн-режиме для ознакомления с политикой вуза и форматом дистанционного обучения. Для обучающихся из отдаленных регионов без доступа к интернету, а также средств для обучения (ноутбуки и другое), предусмотрено проживание в общежитиях с обеспечением компьютерной техникой и обучения онлайн без посещения корпуса», — говорится в распространенном в воскресенье сообщении.

Учеба для студентов 2-4 курсов начнется 1 сентября.

«С 20 августа вузы проводят ознакомительные онлайн-встречи для своих студентов. Рекомендуется перевести обучение на формат полного дистанционного обучения по педагогическим, гуманитарным, социальным и IT- направлениям. По таким направлениям, как естественные науки, технические, сельское хозяйство, здравоохранение и искусство, предусмотрен смешанный формат обучения. Лекции и семинары будут проводиться в онлайн-формате, лабораторные, практические и студийные занятия – на территории кампуса, но не раньше октября. Для получения информации о дисциплинах, проводимых в оффлайн-режиме, студентам необходимо обратиться в вузы», — добавили в МОН.

В ведомстве заверили, что для обучающихся 2-4 курсов бакалавриата из отдаленных регионов без доступа к интернету, а также средств для обучения (ноутбуки и другое), вузами предусмотрено проживание в общежитиях с обеспечением компьютерной техники и обучения онлайн без посещения корпуса.

«Обучение магистрантов начнется с 14 сентября дистанционно. 31 августа заканчивается комплексное тестирование; до 5 сентября принимаются заявления на грант; 7 сентября планируется объявление результатов конкурса по присуждению грантов; с 8 сентября начнется прием документов на конкурс по присуждению грантов МИО (акиматы); до 11 сентября будет осуществляться прием заявлений для зачисления в вузы», — сказано в сообщении.

Для магистрантов 2 курса исследовательскую работу пообещали организовать в дистанционном формате.

«При этом в случае необходимости организация научно-исследовательской работы будет осуществляться в лабораториях по заявлениям магистрантов», — уточнили в ведомстве.

Лабораторные и практические занятия планируют проводить по индивидуальному графику с соблюдением социальной дистанции и усиленных санитарных мер. Для уточнения данного графика магистрантам необходимо обратиться в свои вузы.

«Докторанты начнут учебу 1 сентября в дистанционном режиме. Для докторантов 1 курса обучение будет проводиться в дистанционном формате. Для докторантов 2-3 курса исследовательская работа будет организована в дистанционном формате. При этом в случае необходимости организация научно-исследовательской работы будет осуществляться в лабораториях по заявлениям докторантов. Лабораторные и практические занятия будут проводиться по индивидуальному графику с соблюдением социальной дистанции и усиленных санитарных мер. Для уточнения данного графика докторантам необходимо обратиться в свои вузы», — проинформировали в минобразования и науки.

Обучение в интернатуре и резидентуре, по информации МОН, будет осуществляться в очно-дистанционном формате.